terça, 16 de dezembro de 2025
Segurança

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido no Jardim Hikare

16 Dez 2025 - 15h57Por Jessica Carvalho R
Na tarde desta terça-feira (16), uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Hikare, quando se deparou com duas pessoas em atitude suspeita pela Rua Cosmo Decico.

Diante da situação, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com os abordados. No entanto, ao proceder a consulta dos dados, os policiais constataram que um dos indivíduos, um jovem, atualmente com 18 anos, possuía um mandado de busca e apreensão em seu desfavor, expedido quando ainda era menor de idade.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde permaneceu recolhido à disposição da autoridade policial.

