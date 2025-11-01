Menor com mandado de apreensão é detido pela PM em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Uma equipe da RPM II da Polícia Militar apreendeu um adolescente com mandado de busca e apreensão em aberto na noite desta sexta-feira (31), no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

A abordagem ocorreu por volta das 19h40, durante patrulhamento preventivo. Os policiais reconheceram o jovem já conhecido nos meios policiais e realizaram a abordagem. Após consulta, foi confirmado que havia um mandado de apreensão Ato infracional de tráfico de drogas expedido em seu desfavor.

O menor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu apreendido e posteriormente foi transferido para a Fundação Casa de Araraquara, ficando à disposição da Justiça.

