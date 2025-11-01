(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
Segurança

Menor com mandado de apreensão é detido pela PM em São Carlos

31 Out 2025 - 22h50
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Menor com mandado de apreensão é detido pela PM em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma equipe da RPM II da Polícia Militar apreendeu um adolescente com mandado de busca e apreensão em aberto na noite desta sexta-feira (31), no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

A abordagem ocorreu por volta das 19h40, durante patrulhamento preventivo. Os policiais reconheceram o jovem já conhecido nos meios policiais e realizaram a abordagem. Após consulta, foi confirmado que havia um mandado de apreensão Ato infracional de tráfico de drogas expedido em seu desfavor.

O menor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu apreendido e posteriormente foi transferido para a Fundação Casa de Araraquara, ficando à disposição da Justiça.

Leia Também

DIG estoura desmanche de veículo na Vila Prado e prende comerciante
Segurança22h17 - 31 Out 2025

DIG estoura desmanche de veículo na Vila Prado e prende comerciante

Colisão seguida de atropelamento causa congestionamento na Avenida Tancredo de Almeida Neves
Segurança19h13 - 31 Out 2025

Colisão seguida de atropelamento causa congestionamento na Avenida Tancredo de Almeida Neves

Trio é detido pelo Canil da GM após furto em loja
Segurança15h49 - 31 Out 2025

Trio é detido pelo Canil da GM após furto em loja

Homem é condenado por furtar televisores após arrombar loja no Centro de São Carlos
Segurança15h12 - 31 Out 2025

Homem é condenado por furtar televisores após arrombar loja no Centro de São Carlos

Homem é preso em flagrante após furtar fios e objetos em residência no Centro de São Carlos
Segurança09h33 - 31 Out 2025

Homem é preso em flagrante após furtar fios e objetos em residência no Centro de São Carlos

Últimas Notícias