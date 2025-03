Menino sÃ£o-carlense recebe medicamento de R$ 17 milhÃµes e pai celebra: "Pedro renasceu"

A mãe Michele, Pedro e o pai, Leandro Garcia - Crédito: arquivo pessoal

Pedro Henrique, de 7 anos, morador de São Carlos, recebeu nesta sexta-feira (7) a tão esperada injeção do medicamento Elevidys, cujo valor pode chegar a R$ 17 milhões. Ele é portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença genética rara que causa a degeneração progressiva dos músculos.

Atualmente, não existe cura para a doença, mas o tratamento com o Elevidys pode ajudar a retardar a progressão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O caso de Pedro Henrique ganhou notoriedade em setembro do ano passado, quando uma reportagem do SCA mostrou que ele estava prestes a receber o valor do remédio da União. No entanto, uma decisão do ministro Gilmar Mendes suspendeu as liminares favoráveis, exceto para casos em que a criança completasse 7 anos nos próximos seis meses ou em decisões proferidas por ministros do STF.

No dia seguinte, o ministro publicou uma nova decisão que permitiu que Pedro Henrique recebesse o medicamento. O menino foi internado no Hospital das Clínicas de Campinas, onde a medicação foi aplicada, para a alegria dele e de seus pais, Leandro Garcia e Michelle Garcia. O valor do remédio e do tratamento foi custeado pela União após a família ingressar na Justiça.

Leandro Garcia, pai de Pedro Henrique, celebrou o momento e expressou sua emoção: "Esse momento é um momento de muita gratidão, né? De muita alegria, de muita gratidão a Deus, pelo milagre que está acontecendo na vida dele. Uma luta desde o ano passado.

"Tem uns sustos aí que a gente tomou, com alguns entraves aí, mas, graças a Deus, no final do ano, a medicação foi aprovada pela Anvisa. E agora, entre janeiro e fevereiro, o governo autorizou a compra das medicações, priorizando as crianças que já estavam no limite de fazer 8 anos de idade. E, além disso, a homologação aqui do hospital do HC de Campinas. Agora o SUS está sendo treinado para poder fazer a aplicação dessa medicação também. Um momento de gratidão, de muita gratidão, de muita alegria, de poder dizer que agora o Pedro renasceu. É como se ele comemorasse dois aniversários no mesmo ano e nascimento e esse renascimento dele", concluiu Leandro.

