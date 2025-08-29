Menino de 3 anos é atropelado e fica ferido por moto no Cidade Aracy

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um menino de 3 anos ficou após ser atropelada por uma moto na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações o motociclista trafegava no sentido rodovia–bairro pela Avenida José Antônio Migliato, quando atropelou a criança. Com impacto, a vítima foi arremessada e caiu na sarjeta.

No momento do desespero, os pais socorreram o filho com ferimentos em um carro particular e o levaram até a UPA do bairro. O estado de saúde do garoto, não informado.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia e as causas do acidente, serão investigadas.

