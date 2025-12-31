(16) 99963-6036
Médico tem cartões furtados durante plantão na UPA Santa Felícia

31 Dez 2025 - 08h33Por Da redação
UPA Santa Felícia - Crédito: Lourival Izaque UPA Santa Felícia - Crédito: Lourival Izaque

Um médico de 32 anos registrou boletim de ocorrência após ter cartões bancários furtados durante um plantão na UPA Santa Felícia, em São Carlos. 

De acordo com o registro policial, o profissional estava em atendimento quando uma ocorrência grave envolvendo uma criança mobilizou toda a equipe médica da unidade. Durante esse período, a mochila do médico, que continha sua carteira, permaneceu sozinha na sala de atendimento.

Enquanto atuava na emergência, o médico percebeu notificações no celular indicando tentativas de compras no valor de R$ 100 em sua conta bancária. No momento, ele acreditou se tratar de erro do aplicativo, já que a prioridade era o atendimento à criança.

Após retornar à sala, constatou o desaparecimento de dois cartões, sendo um de crédito e outro de débito, além da ausência de uma paciente que estava em atendimento. Pessoas que aguardavam do lado de fora relataram que a mulher entrou na sala, permaneceu por algum tempo e, ao sair, perguntou onde havia um posto de combustível nas proximidades.

O médico bloqueou imediatamente os cartões, mas uma compra chegou a ser realizada em um estabelecimento que ele não conseguiu identificar.

O caso foi registrado como furto e será apurado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

