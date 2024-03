Médico sofre ferimentos graves após acidente na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Amarok virou um amontoado de ferros retorcidos após a violenta batida contra um caminhão - Crédito: Divulgação

Um grave acidente no km 301 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão, deixou um médico gravemente ferido. A colisão entre uma caminhonete e um caminhão aconteceu no início da noite desta quinta-feira, 7.

A vítima dirigia sua Amarok e por motivos ignorados atingiu um caminhão. Uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu foi acionada, bem como um auto bomba do Corpo de Bombeiros. Foi constatado inicialmente que a vítima teria sofrido um trauma entre a parede torácica e o pulmão devido ao violento impacto (pneumotórax traumático). Posteriormente foi encaminhado ao pronto socorro de Matão, onde passou por exames e atendimento médico. Posteriormente foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Carlos Fernando Malzoni.

