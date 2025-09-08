(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Médico que causou acidente fatal está preso no Centro de Triagem de São Carlos

08 Set 2025 - 07h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Gol onde as vítimas estavam - Crédito: Lourival IzaqueGol onde as vítimas estavam - Crédito: Lourival Izaque

O médico que causou o acidente que resultou na morte de Juliana Ferreira de Sousa Rosa, de 41 anos, e de seu esposo, Danilo Antonio Rosa, de 42 anos foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem. O caso aconteceu por volta das 20h56, na estrada que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, em São Carlos.

Segundo registro da Polícia Civil, o veículo Hyundai HB20 prata, conduzido por L. M. M., 27 anos, médico, trafegava pela via quando invadiu a faixa contrária e colidiu de frente contra o VW Gol cinza ocupado pelo casal. Com o impacto, as vítimas não resistiram e morreram no local.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar os óbitos. O condutor do HB20 foi socorrido à Santa Casa de São Carlos com ferimentos leves. Ainda no hospital, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo submetido a exame clínico que não apontou sinais de embriaguez.

De acordo com informações colhidas no local, o acusado havia saído de uma festa universitária no distrito de Água Vermelha antes do acidente. Após atendimento médico, ele foi conduzido ao Plantão Policial, autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro) e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguarda pela audiência de custódia.

A perícia esteve no local e constatou que a colisão ocorreu na faixa de rolamento do VW Gol. Os veículos foram recolhidos ao pátio municipal. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente serão  liberados para velório.

Leia Também

Morador de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos
Segurança09h44 - 08 Set 2025

Morador de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso
Maria da Penha 09h39 - 08 Set 2025

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos
Segurança09h31 - 08 Set 2025

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos

Golpe do falso funcionário de banco deixa idoso com prejuízo de mais de R$ 43 mil em São Carlos
Segurança09h25 - 08 Set 2025

Golpe do falso funcionário de banco deixa idoso com prejuízo de mais de R$ 43 mil em São Carlos

Mulher cai em golpe do "WhatsApp" e perde mais de R$ 3 mil em São Carlos
Segurança09h21 - 08 Set 2025

Mulher cai em golpe do "WhatsApp" e perde mais de R$ 3 mil em São Carlos

Últimas Notícias