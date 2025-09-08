Médico que causou acidente fatal está preso no Centro de Triagem de São Carlos

Gol onde as vítimas estavam - Crédito: Lourival Izaque

O médico que causou o acidente que resultou na morte de Juliana Ferreira de Sousa Rosa, de 41 anos, e de seu esposo, Danilo Antonio Rosa, de 42 anos foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem. O caso aconteceu por volta das 20h56, na estrada que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, em São Carlos.

Segundo registro da Polícia Civil, o veículo Hyundai HB20 prata, conduzido por L. M. M., 27 anos, médico, trafegava pela via quando invadiu a faixa contrária e colidiu de frente contra o VW Gol cinza ocupado pelo casal. Com o impacto, as vítimas não resistiram e morreram no local.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar os óbitos. O condutor do HB20 foi socorrido à Santa Casa de São Carlos com ferimentos leves. Ainda no hospital, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo submetido a exame clínico que não apontou sinais de embriaguez.

De acordo com informações colhidas no local, o acusado havia saído de uma festa universitária no distrito de Água Vermelha antes do acidente. Após atendimento médico, ele foi conduzido ao Plantão Policial, autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro) e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguarda pela audiência de custódia.

A perícia esteve no local e constatou que a colisão ocorreu na faixa de rolamento do VW Gol. Os veículos foram recolhidos ao pátio municipal. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente serão liberados para velório.

