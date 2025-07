Médica é encontrada sem vida em apartamento em São Carlos

Compartilhar no facebook

Uma médica de 47 anos foi encontrada sem vida em seu apartamento, na tarde desta quarta-feira (9), na região do Parque Faber I, em São Carlos. A Polícia Civil registrou a ocorrência como "morte suspeita".

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em decúbito dorsal sobre a cama, após tentativas de reanimação realizadas por uma equipe do SAMU, que constatou o óbito no local. O médico responsável pelo atendimento confirmou que a mulher havia ingerido grande quantidade de medicamentos.

A Polícia Militar preservou o local até a chegada da perícia, que não encontrou sinais de lesão corporal no corpo da vítima. Uma técnica de enfermagem que esteve com a mulher momentos antes e tentou socorrê-la também foi ouvida como testemunha.

Familiares relataram à polícia que a vítima costumava se automedicar para lidar com dores e dificuldades para dormir. A principal suspeita é de intoxicação medicamentosa acidental.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

