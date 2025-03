MecÃ¢nico sofre acidente grave ao realizar manutenÃ§Ã£o em caminhÃ£o

Compartilhar no facebook

Na tarde desta quarta-feira (12), um mecânico de 42 anos sofreu um grave acidente enquanto realizava a manutenção em um caminhão em uma empresa de caçambas de entulho no distrito industrial. O acidente teria ocorrido quando ele estava mexendo no sistema hidráulico do veículo.

Por motivos ainda desconhecidos, o equipamento foi acionado e acabou prensando o trabalhador contra a plataforma, resultando em um esmagamento torácico. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro e constataram a gravidade da situação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado ao local. A Unidade de Suporte Avançado (USA) realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima em estado grave para a Santa Casa.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

