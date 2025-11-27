Mecânico perde o controle da direção e BMW cai em córrego próximo ao Fórum Cível

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira, 27, uma BMW X6 caiu em um córrego localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em São Carlos. O veículo era conduzido por um mecânico de 25 anos, que testava o carro de um cliente.

Segundo informações, o motorista seguia pela rua Sorbonne e, ao adentrar a Avenida Comendador Alfredo Maffei, perdeu o controle da direção. Ele relatou aos bombeiros que vinha apresentando episódios de tontura nos últimos dias e, após fazer a conversão, teria perdido os sentidos, acelerando o veículo involuntariamente até cair no córrego às margens da avenida.

Um popular que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e acionou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU.

Por estar dentro do córrego, os bombeiros utilizaram a técnica do cesto para retirar o condutor, realizando a imobilização conforme os protocolos. O mecânico sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pela equipe do SAMU à Santa Casa de São Carlos.

