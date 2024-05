Manicure cai em golpe em suposta venda de carro anunciado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Imagem do veículo que estaria envolvido no golpe de estelionato - Crédito: Divulgação

Uma manicure de 29 anos, moradora de Francisco Morato, na grande São Paulo, foi vítima de um estelionato em uma suposta tentativa de comprar o carro. O crime teria ocorrido no dia 21 de maio e foi registrado na Delegacia Eletrônica.

O golpista disse residir em São Carlos e iniciou contato com a manicure residente em São Carlos após ela se interessar na venda de um veículo anunciado no Facebook. O golpista chegou a encaminhar fotos e vídeos do carro.

Por fim, ela e o desconhecido encaminharam a suposta venda via fone e até marcaram um local para ela ver in loco o veículo. Mas para isso, foi solicitada a vítima R$ 500 em PIX para que ele pudesse abastecer e pagar os pedágios.

Horas depois, o desconhecido, entrou em contato novamente via fone e afirmou que quase se envolveu em um acidente e começou a solicitar uma série de PIX nos valores de R$ 485, R$180, R$235 e R$ 250. A manicure ao perceber os pedidos e a demora para chegar o veículo, passou a questionar o desconhecido que a bloqueou no WhatsApp. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também