Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel

Major Paulo Nucci - Crédito: Divulgação

O major Paulo Roberto Nucci Junior foi promovido ao posto de tenente-coronel da Polícia Militar. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo e passa a valer a partir do dia 25 de agosto.

Nucci tem histórico de atuação em São Carlos, onde já trabalhou como tenente, capitão e major. Atualmente, exerce a função de coordenador operacional do 10º Batalhão de Piracicaba. Nos próximos dias, deve assumir o comando do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) daquela região.

Com a nova patente, também existe a possibilidade de que, futuramente, o oficial venha a assumir o posto de comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos, após a aposentadoria do atual comandante, tenente-coronel Alexandre Cardeal.

