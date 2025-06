Major Nucci assume subcomando do 10º Batalhão da PM em Piracicaba

Capitão Nucci - Crédito: Eduardo Migliato/Colaboração

O Major Paulo Roberto Nucci assumiu o subcomando do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), sediado em Piracicaba. Com ampla experiência na corporação, Nucci vinha exercendo a mesma função no município de São Carlos.

Reconhecido por sua trajetória exemplar, o oficial é detentor de diversas medalhas de honrarias e já atuou em importantes unidades da Polícia Militar, incluindo postos na capital paulista, Franco da Rocha e Ribeirão Preto. Em São Carlos, construiu parte significativa de sua carreira, passando pelos cargos de tenente, capitão e major.

Nos próximos meses, Nucci deve ser promovido a tenente-coronel, o que o credencia a assumir o comando do 38º BPM/I.

Leia Também