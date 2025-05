Mais um traficante é tirado de circulação por policiais do 11º BAEP

Com auxílio de cães, traficante foi tirado de circulação em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

A Operação São Carlos, que visa combater o tráfico de drogas na cidade, tirou mais um traficante de circulação, agora no Jardim Gonzaga.

Policiais do 11º BAEP, que auxilia as autoridades policiais em São Carlos, com o auxílio de quatro cães abordaram um homem em atitude suspeita. Com ele havia as drogas e uma máquina de débito/crédito.

O material foi apreendido e o suspeito apresentado na CPJ, onde será autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também