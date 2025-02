Mais um idoso cai no "golpe da furadeira" e perde R$ 3 mil

Furadeira - Crédito: Pixabay

Um idoso de 73 anos, residente no Jardim Medeiros foi vítima de um golpe, ocorrido na tarde de sábado, 15. Ele foi lesado em pouco mais de R$ 3 mil.

Nesta segunda-feira, 17, a vítima compareceu à CPJ para narrar o crime. Informou que um desconhecido, que estava em um carro branco com um comparsa, se passando por vendedor do Mercado Livre, teria oferecido uma furadeira que um cliente não teria pegado. A vítima disse que não tinha interesse, pois já tinha a ferramenta. Porém, após insistência acabou topando o negócio por R$ 49,90. Entretanto, teria que pagar com cartão de crédito e após efetuar a transação, notou via aplicativo bancário que teria sido retirado de sua conta R$ 3.009,80. Percebeu aí, que teria caído em um golpe.

