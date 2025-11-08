(16) 99963-6036
Mais de 500 argolas de túmulos foram furtadas no cemitério Nossa Sra. do Carmo nas últimas semanas

08 Nov 2025 - 10h58Por Erika
Mais de 500 argolas de túmulos foram furtadas no cemitério Nossa Sra. do Carmo nas últimas semanas - Crédito: arquivo pessoal Crédito: arquivo pessoal

Um servidor público municipal, de 32 anos, registrou um boletim de ocorrência após constatar o furto de argolas de bronze de um túmulo no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizado na Avenida São Carlos, região da Vila Costa do Sol, na manhã desta sexta-feira (7).

Segundo o relato, durante a inspeção de rotina no local, foi encontrado no chão um pedaço quebrado de uma das argolas próximo à portaria, onde há uma câmera de monitoramento da Guarda Municipal. Logo após, verificou-se que um túmulo próximo à entrada, que no dia anterior possuía três argolas de bronze, já não contava mais com as peças. Cada argola possuía aproximadamente 250 gramas e 10 centímetros de diâmetro.

A Guarda Municipal esteve no local e registrou relatório interno, orientando o responsável a formalizar o boletim de ocorrência na Polícia Civil. O valor estimado de cada argola é de cerca de R$ 50,00.

De acordo com o servidor, outras famílias têm relatado furtos semelhantes no cemitério nas últimas semanas, (cerca de 560) indicando possível ação repetida no local.

A autoria do furto é desconhecida e o caso será investigado.

