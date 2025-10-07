Mais de 40 luminárias são furtadas de canteiro central na rua Larga

Rua Larga a - Crédito: divulgação

Na manhã de segunda-feira (6), a equipe de manutenção elétrica da Prefeitura de São Carlos identificou o furto de 42 luminárias ornamentais do tipo LED instaladas no canteiro central da Avenida Dr. Teixeira de Barros, conhecida como Rua Larga, na Vila Prado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime ocorreu entre o cruzamento da Rua Coronel Leopoldo Prado e a Rua Pio X. As luminárias, recém-instaladas, faziam parte do sistema de iluminação ornamental destinado a melhorar a visibilidade e a segurança da via, que agora permanecerá parcialmente às escuras até a reposição dos equipamentos.

O servidor municipal de 35 anos, responsável pela manutenção, relatou que a falta das luminárias compromete o projeto de revitalização e aumenta o risco de acidentes e furtos na região.

O caso foi registrado como furto consumado e será investigado pela equipe do 2º Distrito Policial de São Carlos, que busca identificar os responsáveis.

