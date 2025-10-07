(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Que prejuízo

Mais de 40 luminárias são furtadas de canteiro central na rua Larga

07 Out 2025 - 08h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Rua Larga a - Crédito: divulgaçãoRua Larga a - Crédito: divulgação

Na manhã de segunda-feira (6), a equipe de manutenção elétrica da Prefeitura de São Carlos identificou o furto de 42 luminárias ornamentais do tipo LED instaladas no canteiro central da Avenida Dr. Teixeira de Barros, conhecida como Rua Larga, na Vila Prado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime ocorreu entre o cruzamento da Rua Coronel Leopoldo Prado e a Rua Pio X. As luminárias, recém-instaladas, faziam parte do sistema de iluminação ornamental destinado a melhorar a visibilidade e a segurança da via, que agora permanecerá parcialmente às escuras até a reposição dos equipamentos.

O servidor municipal de 35 anos, responsável pela manutenção, relatou que a falta das luminárias compromete o projeto de revitalização e aumenta o risco de acidentes e furtos na região.

O caso foi registrado como furto consumado e será investigado pela equipe do 2º Distrito Policial de São Carlos, que busca identificar os responsáveis.

Leia Também

Homem é agredido na rua após discussão no Jardim Beatriz
Segurança08h15 - 07 Out 2025

Homem é agredido na rua após discussão no Jardim Beatriz

Mulher é agredida por assaltante vestindo máscara de caveira em São Carlos
Segurança08h09 - 07 Out 2025

Mulher é agredida por assaltante vestindo máscara de caveira em São Carlos

Caminhoneiro de 65 anos sofre queda durante descarga em comércio na região central de São Carlos
Acidente de trabalho 07h31 - 07 Out 2025

Caminhoneiro de 65 anos sofre queda durante descarga em comércio na região central de São Carlos

Mulher fica ferida em queda de moto na avenida Tancredo Neves
Segurança19h23 - 06 Out 2025

Mulher fica ferida em queda de moto na avenida Tancredo Neves

Ciclista fica ferido após colidir contra caminhão-pipa
Segurança17h20 - 06 Out 2025

Ciclista fica ferido após colidir contra caminhão-pipa

Últimas Notícias