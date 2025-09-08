(16) 99963-6036
Segurança

Mais de 260 motoristas são submetidos a testes do bafômetro em operação em Itirapina

08 Set 2025 - 16h44Por Da redação
Mais de 260 motoristas são submetidos a testes do bafômetro em operação em Itirapina - Crédito: Colaborador Crédito: Colaborador

Na tarde deste sábado (6), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com o Detran-SP, realizou uma operação de fiscalização na Vicinal Ulisses Guimarães, em Itirapina, durante a realização de uma festa rave no município. A ação teve como foco a prevenção de acidentes de trânsito e a conscientização dos motoristas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, reforçando a segurança viária e garantindo maior tranquilidade para os frequentadores do evento.

Durante a operação foram aplicados 269 testes de etilômetro em condutores que deixavam o local. Segundo a Polícia Militar, a presença ostensiva das equipes e a fiscalização tiveram caráter educativo e preventivo, mostrando que a integração entre os órgãos de trânsito é fundamental para reduzir riscos e preservar vidas.

