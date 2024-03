Mãe se tranca no banheiro por medo de ser agredida pelo filho

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica e dano foi atendido por policiais militares por volta das 2h desta quinta-feira, 21, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá, em São Carlos.

A vítima, uma mãe de 64 anos disse que o filho de 47 anos chegou em casa alterado e com o uso de pedras, arrombou o portão. Em seguida, abriu a porta da sala e promoveu desordens e depredação na moradia.

Com medo, a mãe ficou trancada no banheiro e acionou a PM e constatou que o acusado estaria sentado no sofá da sala. Ele foi detido, encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

