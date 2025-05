Mãe se descontrola em escola e é acusada de ameaçar professora

Compartilhar no facebook

Crédito: Google

Uma professora de 48 anos registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) nesta segunda-feira (12), relatando um episódio de constrangimento e intimidação ocorrido no dia 9 de maio, na Emeb Arthur Natalino Deriggi, localizada no bairro Cidade Aracy II.

Segundo o relato da docente, a situação teve início quando uma mãe foi buscar o filho e, ao perceber que ele estava sentado na última carteira da sala, se exaltou. A mulher teria começado a ofender e intimidar a professora, gerando um clima de tensão no local.

Preocupada com uma possível agressão, a educadora decidiu se afastar e permaneceu no corredor da escola até que a situação fosse controlada. Ela relatou ainda que os demais alunos ficaram assustados com o episódio.

