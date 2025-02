Mãe e filho ficam feridos após colisão no Cidade Aracy

Mãe e filho são socorridos após acidente no Aracy - Crédito: Maycon Maximino

Provavelmente o mato alto no canteiro central da Avenida José Antonio Migliato, no Cidade Aracy, possa ser o motivador de um acidente de trânsito que resultou em ferimentos de uma mãe de 40 anos e do seu filho, de 7 anos, na manhã desta segunda-feira, 17, no Cidade Aracy.

Segundo apurado, o motorista de um veículo transitava pela rua Vicente Laurito e ao tentar adentrar à Avenida José Antonio Migliato, não teria visto a motociclista e avançou, causando a colisão.

O motorista alega que não conseguiu ver a moto, devido a altura do mato que está no canteiro central. Após o impacto, a mãe sofreu trauma na boca e nos ombros, além de possível fratura na costela. O filho, escoriações pelo corpo. Ambos foram socorridos pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também