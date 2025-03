MÃ£e e filho ficam feridos apÃ³s acidente no Castelo Branco

Compartilhar no facebook

Mãe e filho sofreram ferimentos após o acidente no Castelo Branco - Crédito: Maycon Maximino

Uma mãe de 32 anos e seu filho, de 9 anos, sofreram ferimentos após acidente de trânsito no Conjunto Residencial Castelo Branco nesta sexta-feira, 7.

Um Siena transitava pela Avenida Dr. Germano Fehr Júnior (sentido Educativa/Avenida Getúlio Vargas) e no cruzamento com a rua Geraldo Maragno foi atingido pela moto onde estavam as vítimas.

Os motivos do acidente serão apurados. Os ocupantes da moto foram ao solo e com escoriações, socorridos pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico. A unidade resgate do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.

