Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Um furto em estabelecimento comercial foi registrado na tarde desta quinta-feira, na Avenida São Carlos, esquina com a Rua Geminiano Costa, na região central.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada via Copom após o segurança da loja deter uma mulher de 33 anos e seu filho, de 12, flagrados furtando mercadorias.

Conforme apurado, ambos entraram no estabelecimento e, através das câmeras de segurança, foi possível ver o garoto subtraindo carrinhos de brinquedo enquanto a mãe furtava peças de roupa. O segurança acompanhou a ação pelas imagens e deteve os dois do lado de fora da loja.

A PM foi acionada e conduziu mãe e filho ao CPJ de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

