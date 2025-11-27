(16) 99963-6036
quinta, 27 de novembro de 2025
Segurança

Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro

27 Nov 2025 - 20h00Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

 

Um furto em estabelecimento comercial foi registrado na tarde desta quinta-feira, na Avenida São Carlos, esquina com a Rua Geminiano Costa, na região central.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada via Copom após o segurança da loja deter uma mulher de 33 anos e seu filho, de 12, flagrados furtando mercadorias.

Conforme apurado, ambos entraram no estabelecimento e, através das câmeras de segurança, foi possível ver o garoto subtraindo carrinhos de brinquedo enquanto a mãe furtava peças de roupa. O segurança acompanhou a ação pelas imagens e deteve os dois do lado de fora da loja.

A PM foi acionada e conduziu mãe e filho ao CPJ de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

