Mãe e filha são detidas após furto em loja no Centro

Na tarde desta segunda-feira (07), uma mulher de 59 anos e sua filha, de 34, foram detidas pela Guarda Municipal de São Carlos, após cometerem um furto em uma loja localizada na Rua 9 de Julho, região central da cidade.

Segundo informações, uma testemunha presenciou a ação criminosa e passou a seguir as suspeitas, informando à equipe da GM a localização delas. As duas foram abordadas na esquina da Rua Dona Alexandrina com a Rua Santa Cruz, enquanto estavam na fila da agência da Caixa Econômica Federal.

Durante a revista, os guardas localizaram uma peça de roupa furtada dentro da bolsa da mãe. Com a filha, nada foi encontrado. Apesar disso, comerciantes da região relataram que essa não seria a primeira vez que a dupla atua furtando lojas no Centro.

As duas foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Justiça.

