Mãe e filha são assaltadas no Assentamento Capão das Antas

Um assalto teve como vítimas uma mãe de 56 anos e sua filha, de 15 anos, por volta das 23h desta quinta-feira, 11, no Assentamento Capão das Antas, às margens da rodovia Domingos Inocentini. As mulheres passaram por momentos de terror e ficaram sem carro e sem celular.

Após o crime as vítimas se soltaram e pediram ajuda a um vizinho que acionou a Polícia Militar. Uma equipe foi ao local e apurou que a dupla invadiu a casa da mulher que teve o cabelo puxado por um dos bandidos que estava armado com um revólver. A filha, que estava do lado de fora da casa, percebeu e tentou o 190. Mas o comparsa percebeu e impediu, jogando-a no chão com violência.

Em seguida, ambas foram amarradas, amordaçadas e trancadas em um quarto. A dupla fugiu e levou um celular e o Uno Mille azul, placas BTM-7680 afirmando em voz alta que o carro seria para “matar o DJ e em seguida o veículo seria abandonado”.

As vítimas disse que em seguida contataram o tal DJ que afirmou não ter inimigos e não havia motivação para sua morte. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

