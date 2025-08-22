(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas

22 Ago 2025 - 13h12Por Jéssica C.R.
No início da tarde desta sexta-feira (22), uma queda de moto deixou mãe e filha feridas na avenida Getúlio Vargas, no sentido Praça Itália–Rodovia Washington Luís, em São Carlos.
 
Segundo informações, um veículo teria fechado a motociclista, de 40 anos, que para evitar a colisão, acabou perdendo o controle e caindo junto com a filha, de 13 anos, que estava na garupa.
 
A mulher sofreu uma possível fratura no ombro, além de escoriações pelo corpo. Já a adolescente também sofreu escoriações.
 
Ambas foram socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas à Santa Casa.

Últimas Notícias