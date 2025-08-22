Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas

Segundo informações, um veículo teria fechado a motociclista, de 40 anos, que para evitar a colisão, acabou perdendo o controle e caindo junto com a filha, de 13 anos, que estava na garupa.

A mulher sofreu uma possível fratura no ombro, além de escoriações pelo corpo. Já a adolescente também sofreu escoriações.

Ambas foram socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas à Santa Casa.

