quinta, 09 de outubro de 2025
Segurança

Mãe e filha ficam feridas após atropelamento no Jardim Embaré

09 Out 2025 - 08h57Por Jessica Carvalho R
Mãe e filha ficaram feridas após serem atropeladas na manhã desta quinta-feira (9), na avenida João Orlando Ruggiero, no bairro Jardim Embaré.

As vítimas tentavam atravessar a via quando foram atingidas por um motociclista que seguia no sentido bairro–centro. O condutor relatou que, ao perceber mãe e filha no meio da pista, tentou desviar, mas elas se assustaram e correram em direção à motocicleta. O guidão acabou atingindo as duas, provocando a queda das vítimas e do próprio motociclista.

Ambas foram socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.

O motociclista teve escoriações. A equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

