Mulher é agredida por assaltante vestindo máscara de caveira em São Carlos

Uma mulher de 32 anos foi agredida durante uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (6), na Rua Rafael de Senzi, no Jardim São João Batista, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 20h45, as vítimas chegavam em casa após o trabalho. O portão da garagem estava aberto para facilitar a retirada da cadeira de rodas do pai, de 73 anos.

Enquanto a filha levava o pai para dentro da casa, a mãe permaneceu na garagem organizando o veículo. Nesse momento, um homem vestindo máscara de caveira e usando máscara apareceu, anunciou o assalto e disse “perdeu”.

A mulher gritou por socorro, sendo contida pelo assaltante, que tapou sua boca. Ao ouvir os gritos, a filha correu para ajudar a mãe, mas foi agredida com dois tapas no rosto. O criminoso exigiu que ela abrisse o portão, entrou em um HB20 e fugiu sem levar nada.

