Mãe é agredida ao tentar buscar filhas em residência do ex-sogro em Ibaté

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher foi agredida ao tentar buscar suas filhas na casa do ex-sogro, no bairro Encanto do Planalto, neste sábado.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, seu ex-marido, havia buscado as crianças para passar o final de semana, levando-as para a residência do pai dele. A mãe, preocupada com o bem-estar das filhas, de 11 e 12 anos, relatou que as meninas não se sentiam confortáveis em ficar com o pai devido ao consumo excessivo de álcool, situação que, segundo ela, as deixava amedrontadas.

Ao saber que o ex estava novamente ingerindo bebida alcoólica, a mulher decidiu ir até a residência do ex-sogro para buscar as filhas. No local, ela foi impedida e segundo o boletim, mulheres que estavam no local desferiram tapas, arranhões e puxões de cabelo, resultando em ferimentos nos braços, orelha esquerda e no dedo mínimo da mão direita da vítima.

A mulher conseguiu retirar as filhas do local e procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Leia Também