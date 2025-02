Mãe de irmãs afogadas no Planalto Verde é liberada após audiência de custódia

A mãe das duas irmãs que morreram afogadas na tarde de ontem (6) no bairro Planalto Verde, em São Carlos, foi liberada durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (7). Ela havia sido autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, sob a justificativa de negligência nos cuidados das filhas.

As vítimas, Maria Helena e Maria Clara, de 4 e 8 anos, foram sepultadas no final da tarde desta sexta-feira no cemitério Nossa Senhora do Carmo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Leia Também