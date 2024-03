Mãe de gestante é acusada de fazer ameaças de morte a médica em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de ameaça será investigado pela Polícia Civil, em São Carlos. A vítima seria uma médica plantonista da Maternidade Francisca Cintra Silva, da Santa Casa.

Segundo boletim de ocorrência feito pela profissional, o caso teria ocorrido no final da tarde de quarta-feira, 13. Uma gestante de 8 meses teria procurado a maternidade, pois ela teria sentido redução da movimentação fetal. Após exames, a médica de 34 anos não teria constatado anormalidade. Porém, optou pela internação para exames mais específicos quando foi comunicada que a mãe da gestante estaria no corredor da maternidade e, alterada, queria falar com ela.

A médica foi ouvir a mulher que queria que fosse feito parto cesárea na filha por temer pela vida dela e do feto. A vítima tentou explicar que exames mais detalhados seriam feitos no mesmo dia para tomar a decisão mais correta. Porém, aos gritos, a mãe da gestante teria proferido ameaças de morte à medica.

