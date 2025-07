Mãe de aluno desacata professora em escola estadual de São Carlos

Compartilhar no facebook

Plantão Policial - Crédito: arquivo

Uma ocorrência de desacato foi registrada na tarde de quinta-feira (24), em uma escola estadual localizada no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, uma professora de 57 anos foi ofendida verbalmente pela mãe de um aluno do 6º ano, de 32 anos, após uma discussão sobre a disciplina do estudante.

De acordo com o relato, a mãe procurou a educadora alegando que o filho não queria frequentar as aulas por causa da forma como vinha sendo tratado. A mulher acusou a professora de gritar com a criança e de colocá-la para fora da sala.

Durante a conversa, a mãe se exaltou, proferindo diversos xingamentos e ameaças contra a docente, chegando a dizer que esperaria por ela fora da escola para agredi-la. A educadora registrou boletim de ocorrência por desacato e a Polícia Civil vai investigar o caso.

