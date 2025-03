Mãe de aluno acusa escola particular de “omissão e descaso”

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Uma mãe de 35 anos registrou queixa policial na CPJ nesta quarta-feira, 12, acusando uma escola particular, localizada na Bela Vista, de “omissão e descaso”, quanto às situações que passam seu filho de 7 anos na escola.

De acordo com a mãe, seu filho estaria sendo vítima de agressão física e verbais, além de ter o material didático danificado, uma vez que um colega teria jogado água.

A mãe informou que foi várias vezes na instituição de ensino no sentido de resolver a situação. Porém estaria sendo “enrolada com belas palavras”. Afirmou ainda que a escola não fornecia imagens de câmeras de segurança. Como alternativa, a solução encontrada, de acordo com o boletim de ocorrência, seria retirar o filho da escola “sem multa e com facilidades”. Chegou a entregar em contato com a ‘matriz’ da escola e nada teria sido resolvido. Por fim, temendo pela segurança da criança, optou por registrar queixa para salvaguardar a integridade física do filho.

