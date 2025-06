Mãe de aluna registra boletim após filha de 10 anos ser ameaçada na saída da escola em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 41 anos registrou um boletim de ocorrência relatando que sua filha, de apenas 10 anos, foi ameaçada por outra responsável na porta de uma escola municipal localizada na Vila Boa Vista II, em São Carlos, na tarde da última segunda-feira (9).

De acordo com a ocorrência registrada eletronicamente, a menina estava dentro do ambiente escolar, próximo ao portão, no momento em que foi abordada pela responsável de duas colegas de classe. A mulher teria se aproveitado do portão fechado e, do lado de fora, feito ameaças verbais à criança. A situação causou grande abalo emocional, e a estudante chegou em casa bastante assustada, segundo o relato da mãe.

A responsável procurou a direção da escola no mesmo dia, mas foi informada de que os funcionários não tinham conhecimento do incidente. Uma viatura policial foi chamada, e os policiais orientaram que fosse registrada a ocorrência na delegacia da mulher.

Segundo o boletim, a mãe teme pela segurança da filha e alegou que a autora da ameaça apresentou comportamento agressivo e descontrolado. A Polícia Civil informou que o caso será encaminhado à delegacia da área para análise e eventuais providências, e a vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal.

