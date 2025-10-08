(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Segurança

Lavanderia pega fogo nos fundos de residência no Jardim Munique

Curto-circuito em secadora teria provocado as chamas; Corpo de Bombeiros agiu rapidamente e evitou maiores danos

08 Out 2025 - 09h58Por Jessica Carvalho R
Lavanderia pega fogo nos fundos de residência no Jardim Munique - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio atingiu uma lavanderia localizada nos fundos de uma residência na rua Domingos Juliana, no bairro Jardim Munique, em São Carlos, na manhã desta quarta-feira (08).

Segundo informações apuradas, o fogo teria começado após uma secadora apresentar um curto-circuito. O proprietário, que estava em casa com o filho, ouviu barulhos vindos da área dos fundos e percebeu que o local estava em chamas.

Rapidamente, ambos deixaram o imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. As equipes chegaram ao local e conseguiram controlar o incêndio antes que as chamas se espalhassem para o restante da casa.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. 

 

