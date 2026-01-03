(16) 99963-6036
sábado, 03 de janeiro de 2026
São Carlos

Ladrões invadem casa em condomínio e furtam vários objetos

03 Jan 2026 - 11h12Por Da redação
Uma residência localizada em condomínio na região do São Carlos 3 foi alvo de furto na noite de quinta-feira (1º). 

De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel foi invadido pela janela dos fundos após o corte da cerca elétrica e da concertina do condomínio. Os criminosos teriam escalado o muro para acessar a residência. No interior da casa, armários foram abertos, gavetas reviradas e roupas espalhadas pelo chão.

Entre os objetos levados estão diversas joias que estavam no quarto do casal, sete aparelhos celulares, dois notebooks que ficavam sobre a mesa da sala de jantar, uma bolsa feminina de marca e uma lanterna. Após a ação, os invasores deixaram o local pela mesma janela por onde entraram, abandonando roupas e malas no interior da residência.

 

