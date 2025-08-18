Ladrões furtam torneiras e televisores do CEME

CEME São Carlos -

Na madrugada de sábado (16), o Centro de Especialidades Médicas (CEME), localizado na Vila Lutfalla, em São Carlos, foi alvo de furto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o prédio, que está em obras e temporariamente inoperante, teve uma porta arrombada. Pela manhã, por volta das 7h30, um funcionário da empresa responsável pela reforma encontrou uma picareta no chão e percebeu o arrombamento.

Ao verificar o interior do imóvel, constatou-se o furto de cinco torneiras, duas televisões Samsung de 43 polegadas, cerca de 70 metros de cabos de cobre e quatro hidrantes com seus respectivos acessórios.

Guardas municipais foram acionados e comunicaram a Polícia Civil, que requisitou perícia técnica no local. O caso foi registrado no Plantão Policial como furto qualificado durante o repouso noturno.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

