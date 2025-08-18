(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Segurança

Ladrões furtam torneiras e televisores do CEME

18 Ago 2025 - 09h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
CEME São Carlos - CEME São Carlos -

Na madrugada de sábado (16), o Centro de Especialidades Médicas (CEME), localizado na Vila Lutfalla, em São Carlos, foi alvo de furto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o prédio, que está em obras e temporariamente inoperante, teve uma porta arrombada. Pela manhã, por volta das 7h30, um funcionário da empresa responsável pela reforma encontrou uma picareta no chão e percebeu o arrombamento.

Ao verificar o interior do imóvel, constatou-se o furto de cinco torneiras, duas televisões Samsung de 43 polegadas, cerca de 70 metros de cabos de cobre e quatro hidrantes com seus respectivos acessórios.

Guardas municipais foram acionados e comunicaram a Polícia Civil, que requisitou perícia técnica no local. O caso foi registrado no Plantão Policial como furto qualificado durante o repouso noturno.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Leia Também

Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol
Segurança12h52 - 18 Ago 2025

Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol

Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa
Segurança09h59 - 18 Ago 2025

Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa

Homem é preso após invadir casa e agredir a ex no Jardim Bandeirantes
Maria da Penha 09h56 - 18 Ago 2025

Homem é preso após invadir casa e agredir a ex no Jardim Bandeirantes

Motorista é preso por embriaguez ao volante na SP-215
Segurança09h50 - 18 Ago 2025

Motorista é preso por embriaguez ao volante na SP-215

Homem é encontrado morto pelo irmão em residência na Vila Prado
Triste 09h45 - 18 Ago 2025

Homem é encontrado morto pelo irmão em residência na Vila Prado

Últimas Notícias