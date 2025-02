Ladrões furtam torneiras do poço artesiano da CICA

8 das 10 torneiras foram levadas - Crédito: divulgação

Na madrugada desta terça-feira, (25), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) registrou um furto no CICA - Centro Integrado da Criança e do Adolescente “Dario Placeres Cardoso Júnior”, popularmente conhecido como “Poço da Cica”. Vândalos levaram 8 das 10 torneiras do local, situado na Rua Dom Pedro II, esquina com a Geminiano Costa.

Devido ao furto, o registro geral do espaço precisou ser fechado e as torneiras terão que ser repostas. Enquanto isso, a população ficará impossibilitada de utilizar este importante espaço público, que está em funcionamento há 45 anos e passou por uma reforma significativa, reaberta no dia 29 de janeiro.

A comunidade aguarda uma solução rápida para que o CICA volte a atender a todos. O SAAE condena o ato de vandalismo e reforça a importância da preservação dos bens públicos.

