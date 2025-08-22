Ladrões furtam tampas de bueiros em São Carlos

Tampa Bueiro - Crédito: Freepik

A Polícia Civil registrou ocorrências de furtos de tampas de bueiros na região da Vila Lutfalla, em São Carlos. De acordo com boletins de ocorrência eletrônicos, os crimes ocorreram entre os dias 22 de julho e 2 de agosto, sendo constatados em diferentes pontos da Avenida Getúlio Vargas.

As tampas metálicas, do modelo RR-90, faziam parte da rede subterrânea de telefonia e foram levadas por indivíduos ainda não identificados. Apesar dos prejuízos causados, as áreas já foram regularizadas pelas equipes técnicas da concessionária responsável.

Os casos foram encaminhados para investigação pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis.

