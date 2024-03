Ladrões furtam fiação e CDHU fica sem água

SIGA O SCA NO

Desconhecidos deram prejuízo ao furtar fiação de caixa d’água - Crédito: Divulgação

Ladrões deram prejuízo ao município e, principalmente, à população, já que todos os apartamentos do CDHU, na Vila Isabel, amanheceram sem água.

O motivo é que, durante a madrugada desta quarta-feira, 12, ladrões foram até a caixa d’água do bairro e furtaram aproximadamente 200 metros de cabo. A fiação era responsável pelo funcionamento das bombas que levam a água até as moradias.

Funcionários do Saae foram acionados e trabalham para restabelecer o problema e fazer com que o abastecimento normalize. A Guarda Municipal foi acionada para as deliberações de praxe.

Leia Também