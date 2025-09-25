Ladrões furtam equipamentos de ar-condicionado da Associação dos Surdos em São Carlos

Ar Condicionado - Crédito: reprodução Copel

Na madrugada da última quarta-feira (24), a Associação dos Surdos de São Carlos foi alvo de criminosos na Avenida Comendador Alfredo Maffei, região do Jardim Nova São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os autores, ainda não identificados, furtaram duas evaporadoras de ar-condicionado da marca Electrolux Eco Turbo, instaladas na área externa do prédio, além de cabos de cobre utilizados no sistema de refrigeração.

A Polícia Civil registrou o caso como furto consumado e informou que o inquérito será encaminhado ao 4º Distrito Policial de São Carlos, responsável pela área, que dará continuidade às investigações. Até o momento, não há informações sobre os suspeitos.

