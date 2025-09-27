Ladrões furtam cabos de cobre de equipamento da Ecovias

Rodovia Washington Luis - Crédito: (crédito Rogério Gianlorenzo)

Um furto de cabos de cobre foi registrado na tarde desta sexta-feira (26) na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 254 norte, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, cerca de 50 metros de fios de cobre foram subtraídos da repetidora de sinal de uma torre de comunicação localizada na faixa de domínio da rodovia. Os cabos ficavam instalados em conduítes externos, o que facilitou a ação criminosa.

Um supervisor de 36 anos, representante da concessionária responsável pela rodovia, esteve na delegacia e informou que a equipe técnica constatou a falta dos fios por volta do meio-dia. Não houve flagrante, e o autor do crime ainda é desconhecido.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a autoria e as circunstâncias do furto.

