Ladrões estão furtando fiação elétrica de ônibus em São Carlos

A Polícia Civil de São Carlos investiga uma série de furtos registrados contra ônibus de uma empresa de transporte coletivo que atua na cidade e região. Ao todo, quatro veículos da empresa Viação Paraty foram alvos de criminosos durante a madrugada, em diferentes datas e locais, entre os dias 25 de julho e 3 de agosto.

O primeiro furto ocorreu no dia 25 de julho, na Avenida Morumbi, na Vila Morumbi. Um ônibus que estava estacionado em um terreno próximo a um posto de combustíveis teve todo o chicote elétrico (fiação completa) furtado.

O segundo caso foi registrado na madrugada do dia 2 de agosto, na Avenida Nelson Orlandi, no bairro Cidade Aracy II. Além da fiação, também foram levadas as duas baterias do veículo.

Já no dia 3 de agosto, outro ônibus teve toda sua fiação elétrica furtada enquanto estava estacionado na Rua Francisco Schiavone, em frente ao ginásio de esportes, na região do Jardim Beatriz.

O quarto furto ocorreu também na Cidade Aracy II, por volta das 4h25, na Rua Lourenço Mascarin. Assim como nos demais casos, foi levado o chicote elétrico completo, que percorre o ônibus desde o motor até a parte traseira.

Todos os veículos estavam fora de operação no momento dos furtos e não estavam segurados.

