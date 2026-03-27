LadrÃµes encostam caminhÃµes e furtam telhado de antigo supermercado

Antigo supermercado Dia - CrÃ©dito: Google Maps

Um imóvel comercial desativado, localizado na Avenida Francisco Pereira Lopes, no Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos, foi alvo de furto na manhã de quarta-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, o local abrigava anteriormente um supermercado Dia e passava por preparações para reforma e instalação de outro supermercado. A denúncia sobre movimentação suspeita partiu de um ex-funcionário, que relatou a presença de dois caminhões estacionados em frente ao prédio.

Ao verificar a situação, o responsável constatou que grande parte da estrutura do imóvel havia sido levada, incluindo telhas metálicas que compunham o telhado. Além disso, diversos itens foram furtados do interior do estabelecimento, como equipamentos de caixa (PDV), uma geladeira expositora de grande porte, peças de andaime e móveis de madeira.

Segundo o registro policial, o imóvel já havia sido alvo de pequenos furtos anteriormente, porém sem formalização de ocorrência. A suspeita é de que câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos possam ajudar na identificação dos responsáveis e dos veículos utilizados na ação.

O caso será encaminhado para investigação pela unidade responsável. Até o momento, ninguém foi preso.

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