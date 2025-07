Ladrões arrombam lanchonete e furtam galões com óleo para doação

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência de furto ocorrido em um posto localizado na área rural de São Carlos, no dia 20 de junho, por volta das 22h. A comunicação do crime, porém, só foi feita no último dia 3 de julho, por meio da Delegacia Eletrônica.

De acordo com o relato da gerente do estabelecimento, indivíduos desconhecidos arrombaram a porta de um quartinho externo que estava trancado e furtaram seis galões brancos de plástico, com capacidade de 50 litros cada. No total, foram levados aproximadamente 150 litros de óleo usado, que seriam destinados para doação.

A representante da empresa que funciona no local, percebeu o furto durante uma vistoria rotineira na área externa, ao encontrar o compartimento aberto.

