Ladrão remove vidro de carro e furta objetos de seu interior

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Vários objetos, em sua maioria ferramentas, foram furtados do interior de um veículo, neste sábado (07), na Rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal, próximo ao Campo do Rui.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário deixou o veículo estacionado no local, em via pública, enquanto participava da festa junina da escola em que suas filhas estudam, e quando voltou, percebeu que o carro estava sem o vidro traseiro e que tudo que estava em seu interior havia sido levado e o vidro foi colocado embaixo do carro.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram os fatos, mas até o momento o autor não foi identificado e nem os objetos recuperados.

