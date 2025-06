Ladrão pede cigarro e furta celular de idoso na Vila Jacobucci

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 69 anos foi vítima de furto na noite da última terça-feira (17), por volta das 20h30, enquanto caminhava pela Rua Pastor Bento, na Vila Jacobucci, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial ontem, a vítima contou que foi abordada por um indivíduo desconhecido que lhe pediu um cigarro. Ao responder que não tinha, o suspeito rapidamente retirou o celular do bolso do idoso e fugiu caminhando pela via.

