Uma farmácia, localizada no Centro, foi alvo de roubo na noite de sexta-feira (27), em São Carlos.

De acordo com um funcionário do estabelecimento, o ladrão chegou usando capacete, aproximou-se do balcão, anunciou o assalto, pegou o dinheiro que estava no caixa e foi embora em uma moto.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e o autor do roubo não foi detido.

