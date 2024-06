SIGA O SCA NO

Um estabelecimento comercial foi alvo de furto na madrugada deste sábado (22), na rua Eugênio Franco de Camargo, na Vila Nery, em São Carlos. O crime aconteceu por volta das 3h30 e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, o ladrão, vasculhou vários cômodos do prédio. Em seguida, fugiu levando cerca de R$ 3 mil em dinheiro e um tablet.

Qualquer informação sobre o autor deve ser repassada ao telefone 190.

