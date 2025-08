Ladrão furtam toda fiação elétrica de ônibus no Cidade Aracy

Caso foi registrado no plantão policial -

Na madrugada do último sábado (2), um ônibus de transporte coletivo foi alvo de furto enquanto estava estacionado na Avenida Nelson Orlandi, no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos. O caso foi registrado apenas na tarde de terça-feira (5), pela empresa responsável pelo veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, foram subtraídas as duas baterias do veículo e toda a fiação elétrica. O ônibus, fabricado em 2010, pertence a uma empresa de fretamento com sede em Ibaté e estava sem passageiros no momento do crime.

O caso foi registrado como furto, sem autoria identificada até o momento, e será investigado pela delegacia da área. O veículo não possuía seguro e não foi informado se há câmeras de monitoramento no local que possam auxiliar na identificação dos suspeitos.

